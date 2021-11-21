Интер – Наполи. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз от эксперта на поединок чемпионата Испании

  • 21.11.2021 01:26
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Интер – Наполи. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 13-го тура итальянской Серии А «Интер» – «Наполи».

«Это будет интереснейшее противостояние между прошлогодним чемпионом Серии А и реальным претендентом на этот титул в текущем сезоне. У обеих команд новые тренеры. У интеристов вместо Антонио Конте главным тренером стал Симоне Индзаги. У неаполитанцев вместо Дженнаро Гаттузо сейчас у руля Лучано Спаллетти, команда которого вместе с «Миланом» возглавляет итальянский футбольный пелетон высшего уровня. «Наполи» только два раза сыграл вничью при десяти победах. Неаполитанцы уже на 7 очков опережают третий «Интер», который больше всех забивает (29 мячей). А «Наполи» меньше всех пропускает (всего 4 мяча в 12 матчах). Здорово они играют в обороне.

Кстати, «Интер» никого из лидеров пока еще не обыграл. Они уступили 1:3 «Лацио» и трижды сыграли вничью  – 2:2 с «Аталантой» и по 1:1 с «Ювентусом» и «Миланом». А «Наполи» уже обыграл «Юве» (2:1) и сыграл 0:0 с «Ромой». С остальными грандами им еще предстоит играть. И вот тогда станет ясен реальный уровень чемпионских притязаний.

Также стоит отметить, что в миланском дерби травмировался лидер атак «Интера» Джеко. Вполне вероятно, что он пропустит матчи с «Наполи» и «Шахтером». Равноценно боснийца заменить не получится. Не в лучшем настроении вернулся из расположения сборной Италии один из ключевых диспетчеров Николо Барелла.

Мой прогноз на этот матч такой – наиболее вероятным исходом поединка я вижу ничью», - сказал Грозный.

Матч «Интер» – «Наполи» состоится 21-го ноября. Начало встречи в 21:45.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винницу, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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