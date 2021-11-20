Верес – Металлист 1925. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 15-го тура УПЛ «Верес» – «Металлист 1925».

«В предыдущем туре «Верес» проиграл «Заре» со счетом 0:3, а «Металлист 1925» уступил «Александрии» (0:2).

В турнирной таблице УПЛ «Верес» с 19 очками находится на 8 месте, «Металлист 1925» с 19 баллами расположился на 8 позиции. Два раза играли между собой эти команды. «Верес» ни разу не выигрывал у харьковчан. «Металлист 1925» побеждал команду из Ровно один раз (4:1). Еще в одной встрече была зафиксирована ничья 0:0. Оба поединка были сыграны в рамках Первой лиги Украины сезона 20/21.

В этом поединке все-таки рискну поставить на «Верес», - сказал Нагорняк.

Матч «Верес» – «Металлист 1925» состоится 22-го ноября. Начало встречи в 19:30.