Верес – Металлист 1925. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Эксперт дал прогноз на матч УПЛ

  • 20.11.2021 23:45
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Верес – Металлист 1925. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
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Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 15-го тура УПЛ «Верес» – «Металлист 1925».

«В предыдущем туре «Верес» проиграл «Заре» со счетом 0:3, а «Металлист 1925» уступил «Александрии» (0:2).

В турнирной таблице УПЛ «Верес» с 19 очками находится на 8 месте, «Металлист 1925» с 19 баллами расположился на 8 позиции. Два раза играли между собой эти команды. «Верес» ни разу не выигрывал у харьковчан. «Металлист 1925» побеждал команду из Ровно один раз (4:1). Еще в одной встрече была зафиксирована ничья 0:0. Оба поединка были сыграны в рамках Первой лиги Украины сезона 20/21.

В этом поединке все-таки рискну поставить на «Верес», - сказал Нагорняк.

Матч «Верес» – «Металлист 1925» состоится 22-го ноября. Начало встречи в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

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