Десна – Колос. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 15-го тура УПЛ «Десна» – «Колос».

«В предыдущем туре «Десна» выиграла у «Львова» со счетом 2:0. «Колос» уступил «Шахтеру» (1:3). В турнирной таблице УПЛ черниговцы с 21 очком идут на 7 месте, ковалевцы с 11 баллами находятся на 12 позиции.

Десять раз играли между собой «Десна» и «Колос». Три раза выиграла ковалевская команда, четыре раза победила черниговская. Еще в трех поединках была зафиксирована ничья.

У обеих команд есть свои проблемы. Поставлю на то, что в этом матче будет ничья», - сказал Нагорняк.

Матч «Десна» – «Колос» состоится 21-го ноября. Начало встречи в 19:30.