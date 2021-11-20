Десна – Колос. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 15-го тура УПЛ «Десна» – «Колос».
«В предыдущем туре «Десна» выиграла у «Львова» со счетом 2:0. «Колос» уступил «Шахтеру» (1:3). В турнирной таблице УПЛ черниговцы с 21 очком идут на 7 месте, ковалевцы с 11 баллами находятся на 12 позиции.
Десять раз играли между собой «Десна» и «Колос». Три раза выиграла ковалевская команда, четыре раза победила черниговская. Еще в трех поединках была зафиксирована ничья.
У обеих команд есть свои проблемы. Поставлю на то, что в этом матче будет ничья», - сказал Нагорняк.
Матч «Десна» – «Колос» состоится 21-го ноября. Начало встречи в 19:30.
Источник — Sport.ua
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