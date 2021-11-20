Дженоа – Рома. Аудиотрансляция матча итальянской Серии А

В воскресенье, 21-го ноября, состоится матч тринадцатого тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Рома». Игра пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Предстоящая встреча станет дебютной для Андрея Шевченко в качестве главного тренера генуэзского клуба. Первым соперником новой команды экс-наставника сборной Украины станет римская «Рома», которую возглавляет Жозе Моуриньо. Отметим, что португалец возглавлял «Челси» , когда Шевченко выступал в составе лондонского клуба.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Генуе.

Комментатор матча «Дженоа» – «Рома» – Александр Монзолевский.