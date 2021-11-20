Дженоа – Рома. Аудиотрансляция матча итальянской Серии А

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Генуе

  • 20.11.2021 22:47
  • 249 просмотров
  • 0 комментариев
Дженоа – Рома. Аудиотрансляция матча итальянской Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21-го ноября, состоится матч тринадцатого тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Рома». Игра пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Предстоящая встреча станет дебютной для Андрея Шевченко в качестве главного тренера генуэзского клуба. Первым соперником новой команды экс-наставника сборной Украины станет римская «Рома», которую возглавляет Жозе Моуриньо. Отметим, что португалец возглавлял «Челси» , когда Шевченко выступал в составе лондонского клуба.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Генуе.

Комментатор матча «Дженоа» – «Рома» – Александр Монзолевский.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности