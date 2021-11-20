Ворскла – Мариуполь. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 15-го тура УПЛ «Ворскла» – «Мариуполь».

«В предыдущем туре «Ворскла» в Киеве выиграла у «Динамо» (2:1). «Мариуполь» также одержал выездную победу, переиграв на выезде «Минай» (2:0).

В турнирной таблице УПЛ полтавчане с 28 очками идут четвертыми, приазовцы находятся на 16 позиции, имея в своем активе 7 баллов. 53 раза играли между собой «Ворскла» и «Мариуполь». 20 раз победили полтавчане, 23 раза выиграли приазовцы, еще 10 встреч завершились вничью.

Я думаю, что «Ворскла» после потери очков в матче с «Черноморцем» понимает, что нужно выиграть в поединке с мариупольцами. Полтавчанам нельзя терять очки в этой встрече. Я думаю, «Ворскла» должна победить», - сказал Нагорняк.

Матч «Ворскла» – «Мариуполь» состоится 21-го ноября. Начало встречи в 17:00.