Ворскла – Мариуполь. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Эксперт дал прогноз на матч УПЛ

  • 20.11.2021 22:39
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Ворскла – Мариуполь. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
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Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 15-го тура УПЛ «Ворскла» – «Мариуполь».

«В предыдущем туре «Ворскла» в Киеве выиграла у «Динамо» (2:1). «Мариуполь» также одержал выездную победу, переиграв на выезде «Минай» (2:0).

В турнирной таблице УПЛ полтавчане с 28 очками идут четвертыми, приазовцы находятся на 16 позиции, имея в своем активе 7 баллов. 53 раза играли между собой «Ворскла» и «Мариуполь». 20 раз победили полтавчане, 23 раза выиграли приазовцы, еще 10 встреч завершились вничью.

Я думаю, что «Ворскла» после потери очков в матче с «Черноморцем» понимает, что нужно выиграть в поединке с мариупольцами. Полтавчанам нельзя терять очки в этой встрече. Я думаю, «Ворскла» должна победить», - сказал Нагорняк.

Матч «Ворскла» – «Мариуполь» состоится 21-го ноября. Начало встречи в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

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