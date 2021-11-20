Команда Реброва отгрузила сопернику 5 голов. Аль-Айн уверенно лидирует

В матче 10-го тура чемпионата ОАЭ команда Сергея Реброва «Аль-Айн» на выезде разобралась с одним из конкурентов «Аль-Джазирой» со счетом 5:1.
Команда украинского тренера набрала 24 очка и опережает ближайшего преследователя на 7 пунктов.
«Аль-Айн» еще не проигрывал в нынешнем сезоне.
Чемпионат ОАЭ. 10-й тур
Аль-Джазира - Аль-Айн 1:5
Голы: Косанович, 12 - Гуанка, 24, Лаба, 31, 49, 90, Рахими, 45
Источник — Sport.ua
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