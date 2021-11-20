Команда Реброва отгрузила сопернику 5 голов. Аль-Айн уверенно лидирует

Чемпионат ОАЭ возобновился после паузы

  • 20.11.2021 22:49
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Команда Реброва отгрузила сопернику 5 голов. Аль-Айн уверенно лидирует
© facebook.com/alainfcae

В матче 10-го тура чемпионата ОАЭ команда Сергея Реброва «Аль-Айн» на выезде разобралась с одним из конкурентов «Аль-Джазирой» со счетом 5:1.

Команда украинского тренера набрала 24 очка и опережает ближайшего преследователя на 7 пунктов.

«Аль-Айн» еще не проигрывал в нынешнем сезоне.

Чемпионат ОАЭ. 10-й тур

Аль-Джазира - Аль-Айн 1:5
Голы: Косанович, 12 - Гуанка, 24, Лаба, 31, 49, 90, Рахими, 45

Источник — Sport.ua

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