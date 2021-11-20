Жозе МОУРИНЬО: «Желаю Шевченко проиграть первый матч, но быть успешным»

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо оценил матч чемпионата Италии против «Дженоа». Игра станет первой для Андрея Шевченко во главе Грифонов.

«Я впервые увидел Шевченко, когда работал в «Барселоне». Следил за его игрой в «Динамо» в Лиге чемпионов. Все остальное - история. Он выиграл Золотой мяч, выиграл Лигу чемпионов. Фантастическая история фантастического футболиста. А теперь он готовится к первому матчу на клубном уровне».

«В качестве тренера сборной Украины он показал себя хорошо. Андрей показал, что у него есть своя философия и идея».

«Желаю, чтобы Шевченко, как и я в свое время, проиграл свой первый официальный матч, но затем достигнет большего успеха. И будет получать удовольствие от работы тренера», - сказал Моуриньо.

Матч состоится 21 ноября, начало в 21:45.