Жозе МОУРИНЬО: «Желаю Шевченко проиграть первый матч, но быть успешным»

Тренер «Ромы» готовится к матчу против украинца

  • 20.11.2021 22:23
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Жозе МОУРИНЬО: «Желаю Шевченко проиграть первый матч, но быть успешным»
© twitter.com/genoacfc

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо оценил матч чемпионата Италии против «Дженоа». Игра станет первой для Андрея Шевченко во главе Грифонов.

«Я впервые увидел Шевченко, когда работал в «Барселоне». Следил за его игрой в «Динамо» в Лиге чемпионов. Все остальное - история. Он выиграл Золотой мяч, выиграл Лигу чемпионов. Фантастическая история фантастического футболиста. А теперь он готовится к первому матчу на клубном уровне».

«В качестве тренера сборной Украины он показал себя хорошо. Андрей показал, что у него есть своя философия и идея».

«Желаю, чтобы Шевченко, как и я в свое время, проиграл свой первый официальный матч, но затем достигнет большего успеха. И будет получать удовольствие от работы тренера», - сказал Моуриньо.

Матч состоится 21 ноября, начало в 21:45.

Источник — ФК Рома

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