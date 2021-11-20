ВИДЕО. Довбик оформил дубль и вышел в лучшие бомбардиры сезона УПЛ

В матче УПЛ против «Александрии» форвард «Днепра-1» Артем Довбик оформил дубль и первым добрался до отметки в 10 голов в сезоне чемпионата Украины.
Довбик обошел Виктора Цыганкова, у которого 9 мячей.
Источник — Sport.ua
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