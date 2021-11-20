ВИДЕО. Довбик оформил дубль и вышел в лучшие бомбардиры сезона УПЛ

Артем первым добрался до отметки в 10 голов

  • 20.11.2021 20:24
  • 4239 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Довбик оформил дубль и вышел в лучшие бомбардиры сезона УПЛ
© scdnipro1.com.ua

В матче УПЛ против «Александрии» форвард «Днепра-1» Артем Довбик оформил дубль и первым добрался до отметки в 10 голов в сезоне чемпионата Украины.

Довбик обошел Виктора Цыганкова, у которого 9 мячей.

Источник — Sport.ua

(21 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Aleks04
    Aleks04, 20.11.2021 20:54
    +5
    Александр Шевченко, 20.11.2021 20:48
    Ждем в Динамо в зимнее межсезонье. А обратно отдаем Супрягу и Кулача еще в придачу
    Оставьте их себе
    Ссылка
    Роман Порывай
    Роман Порывай, 20.11.2021 21:31
    +1
    --smart--Forever--, 20.11.2021 21:18
    Рома, найди себе друга по интеллекту типа полудурка Шпрота или дегенерата Фаньки - блохастика с ним и общайся. Не обращайся больше ко мне: ты для меня пустое место - зеро. Иначе нарвёшься на грубость и опять будешь скулить и пускать сопли, что тебя обижают.
    А я щось не так написав? Постійно пишешь усіляку гниль на сайті, хейтиш цілодобово ДК, претендуєш на якийсь інтелект, проте показуєш його наднизький рівень. Поки такі гнилі люди пасуться на цьому сайті, я прямо буду казати, що ви гнилі. А якщо я зеро для тебе, то чого ж мої слова тебе так зачепили? Ну й рівень твоєї компашки (Макс,Тимофеюк) не менше говорить про твій рівень, "віртуальний нобелівський лауреат"!
    Ссылка
    Роман Порывай
    Роман Порывай, 20.11.2021 21:10
    +1
    --smart--Forever--, 20.11.2021 20:56
    Ох и хитросделанные... отдайте нам царькам в клоунских колпаках забивного напа, а вы холопы заберите шлак
    Совесть у вас есть, гнилушки по- жизни
    Хто б про гниль казав... Людина, що постійно усіляку гниль пише. До речі, про шлак. Кулач - вихованець системи Шахтаря. А про забрати Довбика після травми Траоре саме вболівальники ШД на усіх гілках сайту писали.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 20.11.2021 20:54
    0
    Александр Шевченко, 20.11.2021 20:48
    Ждем в Динамо в зимнее межсезонье. А обратно отдаем Супрягу и Кулача еще в придачу
    +Антюх
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 20.11.2021 21:18
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Роман Порывай, 20.11.2021 21:10
    Хто б про гниль казав... Людина, що постійно усіляку гниль пише. До речі, про шлак. Кулач - вихованець системи Шахтаря. А про забрати Довбика після травми Траоре саме вболівальники ШД на усіх гілках сайту писали.
    Рома, найди себе друга по интеллекту типа полудурка Шпрота или дегенерата Фаньки - блохастика с ним и общайся. Не обращайся больше ко мне: ты для меня пустое место - зеро. Иначе нарвёшься на грубость и опять будешь скулить и пускать сопли, что тебя обижают.
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 20.11.2021 20:56 (изменен)
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Александр Шевченко, 20.11.2021 20:48
    Ждем в Динамо в зимнее межсезонье. А обратно отдаем Супрягу и Кулача еще в придачу
    Ох и хитросделанные... отдайте нам царькам в клоунских колпаках забивного напа, а вы холопы заберите шлак
    Совесть у вас есть, гнилушки по- жизни
    Ссылка
    Marek
    online
    Marek, 20.11.2021 21:29
    -2
    Вітання Артему. Обійшов по голах Вітю - пенальтиста (вічно перспективного)
    Ссылка
    Александр Шевченко
    Александр Шевченко, 20.11.2021 20:48
    -4
    Ждем в Динамо в зимнее межсезонье. А обратно отдаем Супрягу и Кулача еще в придачу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности