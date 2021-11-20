Бундеслига. Боруссия вырвала победу над Штутгартом и приблизилась к Баварии

В рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги состоялось пять поединков. Дортмундская «Боруссия» на своем поле в трудном матче переиграла «Штутгарт» со счетом 2:1.

Благодаря этой победе «шмели» сократили отставание от мюнхенской «Баварии», которая единолично лидирует в турнирной таблице, до 1 очка.

С остальными результатами можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Германии. 12-й тур

«Боруссия Д» – «Штутгарт» – 2:1

Голы: Мален (56), Ройс (85) – Массимо (63)

«Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг» – 2:0

Голы: Самасеку (12), Даббур (68)

«Байер» – «Бохум» – 1:0

Гол: Адли (4)

«Арминия» – «Вольфсбург» – 2:2

Голы: Окугава (11), Клос (пен, 54) – Вегхорст (62), Нмеча (63)

«Боруссия М» – «Гройтер Фюрт» – 4:0

Голы: Хофманн (10, 57), Нойхаус (28), Плеа (43)