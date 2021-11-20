Бундеслига. Боруссия вырвала победу над Штутгартом и приблизилась к Баварии

Дортмундская команда сократила отставание от лидера до одного очка

  • 20.11.2021 18:50
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Бундеслига. Боруссия вырвала победу над Штутгартом и приблизилась к Баварии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги состоялось пять поединков. Дортмундская «Боруссия» на своем поле в трудном матче переиграла «Штутгарт» со счетом 2:1.

Благодаря этой победе «шмели» сократили отставание от мюнхенской «Баварии», которая единолично лидирует в турнирной таблице, до 1 очка. 

С остальными результатами можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Германии. 12-й тур

«Боруссия Д» – «Штутгарт» – 2:1
Голы: Мален (56), Ройс (85) – Массимо (63)

«Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг» – 2:0
Голы: Самасеку (12), Даббур (68)

«Байер» – «Бохум» – 1:0
Гол: Адли (4)

«Арминия» – «Вольфсбург» – 2:2
Голы: Окугава (11), Клос (пен, 54) – Вегхорст (62), Нмеча (63)

«Боруссия М» – «Гройтер Фюрт» – 4:0
Голы: Хофманн (10, 57), Нойхаус (28), Плеа (43)

Источник — Sport.ua

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