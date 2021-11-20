Минай – Ингулец. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Прогноз эксперта на матч 15-го тура УПЛ

  • 20.11.2021 18:27
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Минай – Ингулец. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© ФК Минай

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 15-го тура УПЛ «Минай» – «Ингулец».

«В предыдущем туре «Минай» на своем поле проиграл «Мариуполю» (0:2). А «Ингулец» также в домашней встрече уступил «Днепру-1» (0:1).

Обе команды находятся по соседству внизу турнирной таблицы УПЛ. «Ингулец» идет на 14 месте, имея в активе 9 очков. «Минай» занимает 15 позицию с 8 баллами.

Пять раз играли между собой эти команды. Один раз выиграл «Ингулец» и еще четыре встречи завершились вничью. «Минай» ни разу не побеждал команду из Петрово.

Встречаются два аутсайдера УПЛ. Рискну поставить на то, что «Минай» выиграет», - сказал Нагорняк.

Матч «Минай» – «Ингулец» состоится 21-го ноября. Начало встречи в 14:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

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