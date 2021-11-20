Вильярреал на выезде не смог обыграть Сельту

В матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» сыграл вничью с «Сельтой» со счетом 1:1.

Гости открыли счет на 27-й минуте благодаря точному удару защитника Альберто Морено. Однако хозяева сумели отыграться на 72-й минуте, когда голом отличился полузащитник Браис Мендес.

Чемпионат Испании, 14-й тур

«Сельта» – «Вильярреал» – 1:1

Голы: 0:1 – 27 Альберто Морено, 1:1 – 72 Мендес.

«Вильярреал» набрал 16 очков за 13 матчей и располагается на 12-м месте в чемпионате Испании. «Сельта» с 13 баллами в 14 играх занимает 14-ю строчку турнирной таблицы.