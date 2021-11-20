Дубай. Бондаренко и Закарлюк выступят в квалификации турнира ITF

Две украинские теннисистки, Катерина Бондаренко и Марианна Закарлюк, примут участие в турнире ITF в Дубае с призовым фондом 100 000 долларов.

Бондаренко получила третий номер посева в квалификации. В первом раунде она сыграет с китаянкой Ма Шуюэ. Первая соперница Закарлюк – Рената Ворачова из Чехии.

В основной сетке турнира в Дубае сыграют Леся Цуренко и Дарья Снигур.