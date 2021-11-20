Владислав ВАЩУК: «Украинский футбол сейчас стоит, не двигается»

Экс-защитник «Динамо» Киев и сборной Украины Владислав Ващук в рамках рубрики Sport.ua «В десятку» ответил на вопрос о том, что понравилось бы Валерию Лобановскому в современном украинском футболе:

«Ничего. Украинский футбол на сегодняшний момент стоит. Он не двигается. Он стоит и ждет какой-то подпитки, какого-то пендаля. Это зависит от тренеров. Они сегодня подстраиваются под игроков, а не наоборот, как раньше.

Это не проблема денег, деньги есть у многих клубов. Но нужен материал. Сегодня игроки рыхловатые, это проблема детского футбола. У нас в детских академиях нет отбора, есть набор».