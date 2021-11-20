ВАЩУК: «Нынешние игроки Динамо не соответствуют уровню, который был у нас»

Легендарный украинский защитник Владислав Ващук в рамках рубрики Sport.ua «В десятку» ответил на вопрос о том, кто из игроков нынешнего «Динамо» не соответствует уровню клуба:
«Нужно понять, какой уровень «Динамо». Для нынешнего главного тренера главное, чтобы команда сейчас выигрывала. Но сейчас футболисты слабы даже не характером, а физически. Если им дать чуть больше нагрузки – неизвестно, все ли ее выдержат. Они уже привыкли к той дозированной нарузке, которую им дают сегодня.
Они играют на своем уровне, на котором могут. Да, мне много чего не нравится – их техническая оснащенность, простота действий, быстрота принятия решений. Но это их подготовка. Сейчас они не соответствуют уровню того «Динамо», в котором я играл».
Источник — Sport.ua
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С моей точки зрения, только благодаря огромному авторитету и влиянию Лобановского многие ребята реализовались как футболисты, смогли узнать, что такое порядочность, профессионализм и цивилизованная футбольная профессия, а некоторые даже смогли поиграть в приличных топовых европейских клубах (Шевченко, Максимов, Ребров, Каладзе, Лужный).
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ДК в 1990-х отличалось только одним, наличием в нем порядочного, мудрого и честного человека, профессионала мирового уровня - Валерия Васильевича Лобановского. Все остальное сильно ничем не отличается. Как было болото, так и есть сейчас .... только понтов стало больше.
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Вспомните как до прихода Лобановского Динамо играло в ЛЧ (програло все матчи кроме домашнего со Спартаком), как проигрывало Рапиду, Ксамаксу. Это напоминает современное ДК, которое проигрывает почти всем в ЛЧ...
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