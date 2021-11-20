ВАЩУК: «Нынешние игроки Динамо не соответствуют уровню, который был у нас»

Легенда «Динамо» - о нынешнем уровне команды

  • 20.11.2021 16:04
  • 1389 просмотров
  • 9 комментариев
ВАЩУК: «Нынешние игроки Динамо не соответствуют уровню, который был у нас»
© Instagram. Владислав Ващук

Легендарный украинский защитник Владислав Ващук в рамках рубрики Sport.ua «В десятку» ответил на вопрос о том, кто из игроков нынешнего «Динамо» не соответствует уровню клуба:

«Нужно понять, какой уровень «Динамо». Для нынешнего главного тренера главное, чтобы команда сейчас выигрывала. Но сейчас футболисты слабы даже не характером, а физически. Если им дать чуть больше нагрузки – неизвестно, все ли ее выдержат. Они уже привыкли к той дозированной нарузке, которую им дают сегодня.

Они играют на своем уровне, на котором могут. Да, мне много чего не нравится – их техническая оснащенность, простота действий, быстрота принятия решений. Но это их подготовка. Сейчас они не соответствуют уровню того «Динамо», в котором я играл».

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    GREEN DAY belokon
    online
    GREEN DAY belokon, 20.11.2021 16:08
    +5
    Гусеву долг отдал ?
    Ссылка
    said Andre
    online
    said Andre, 20.11.2021 16:34 (изменен)
    +1
    Сам себя не похвалишь не кто не похвалит!!!
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    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 20.11.2021 16:14
    +1
    Как там долг Гусева? Кстати, ващук на павелку сейчас трудиться в федерации
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    funnypianoplayer
    online
    funnypianoplayer, 20.11.2021 17:11
    0
    Даже если Месси и Роналду пригласить, они играть не будут, Суркис в столовой что-то подмешивает в еду.
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    BekXan
    BekXan, 20.11.2021 17:01
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=ciuwhYFjEWQ
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    cooperchack
    cooperchack, 20.11.2021 16:37
    0
    Поверни людині кошти сволота.
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    Игорь Нестеренко
    online
    Игорь Нестеренко, 20.11.2021 16:27
    0
    Те Динамо і сучасне навіть порівнювати неможливо! Я вже не кажу про Динамо 70-х...подивіться нарізку матчу півфіналу ЛЧ 78-го з Борусією М на Ютубі, не пожалкуєте сьогоднішні горобці перелякалися би ще до виходу на поле проти тієї команди
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 20.11.2021 16:18 (изменен)
    -1
    Гусин, царство ему небесное, рассказывал как ему давали подписывать пустые бланки вместо договора. Как Леоненко, который оказался ненужным ДК. Так что уровень в ДК в 1990-х был "серьезный".
    -
    С моей точки зрения, только благодаря огромному авторитету и влиянию Лобановского многие ребята реализовались как футболисты, смогли узнать, что такое порядочность, профессионализм и цивилизованная футбольная профессия, а некоторые даже смогли поиграть в приличных топовых европейских клубах (Шевченко, Максимов, Ребров, Каладзе, Лужный).
    -
    ДК в 1990-х отличалось только одним, наличием в нем порядочного, мудрого и честного человека, профессионала мирового уровня - Валерия Васильевича Лобановского. Все остальное сильно ничем не отличается. Как было болото, так и есть сейчас .... только понтов стало больше.
    -
    Вспомните как до прихода Лобановского Динамо играло в ЛЧ (програло все матчи кроме домашнего со Спартаком), как проигрывало Рапиду, Ксамаксу. Это напоминает современное ДК, которое проигрывает почти всем в ЛЧ...
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    Умник
    Умник, 20.11.2021 16:16
    -1
    Скажите вы Киеве часто встречаетесь с Мораесом?
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