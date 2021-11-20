ВАЩУК: «Нынешние игроки Динамо не соответствуют уровню, который был у нас»

Легендарный украинский защитник Владислав Ващук в рамках рубрики Sport.ua «В десятку» ответил на вопрос о том, кто из игроков нынешнего «Динамо» не соответствует уровню клуба:

«Нужно понять, какой уровень «Динамо». Для нынешнего главного тренера главное, чтобы команда сейчас выигрывала. Но сейчас футболисты слабы даже не характером, а физически. Если им дать чуть больше нагрузки – неизвестно, все ли ее выдержат. Они уже привыкли к той дозированной нарузке, которую им дают сегодня.

Они играют на своем уровне, на котором могут. Да, мне много чего не нравится – их техническая оснащенность, простота действий, быстрота принятия решений. Но это их подготовка. Сейчас они не соответствуют уровню того «Динамо», в котором я играл».