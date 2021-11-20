Егор ДЕМЧЕНКО: «Все хотят отобрать очки у Металлиста»

Хавбек харьковской команды рассказал о подготовке к поединку с донецким «Олимпиком»

  • 20.11.2021 13:18
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Егор ДЕМЧЕНКО: «Все хотят отобрать очки у Металлиста»
© ФК Металлист. Егор Демченко

Полузащитник «Металлиста» Егор Демченко рассказал о подготовке к домашней игре с «Олимпиком».

«Разбирали соперника. Очень хорошая, организованная команда. Неплохо выбегает в контратаки, есть быстрые форварды. Недооценки никакой нет. Сейчас все команды равны, все хотят отобрать у нас очки. Отпускного настроения тоже нет. Тренер нам на это делал акцент, что нужно оставшиеся две игры доработать, выиграть, и потом уже с хорошим настроением идти в отпуск», — сказал Демченко.

Матч 19-го тура Первой лиги «Металлист» — «Олимпик» состоится в субботу, 20 ноября. Начало в 18:45.

Источник — ФК Металлист

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