Егор ДЕМЧЕНКО: «Все хотят отобрать очки у Металлиста»

Полузащитник «Металлиста» Егор Демченко рассказал о подготовке к домашней игре с «Олимпиком».

«Разбирали соперника. Очень хорошая, организованная команда. Неплохо выбегает в контратаки, есть быстрые форварды. Недооценки никакой нет. Сейчас все команды равны, все хотят отобрать у нас очки. Отпускного настроения тоже нет. Тренер нам на это делал акцент, что нужно оставшиеся две игры доработать, выиграть, и потом уже с хорошим настроением идти в отпуск», — сказал Демченко.

Матч 19-го тура Первой лиги «Металлист» — «Олимпик» состоится в субботу, 20 ноября. Начало в 18:45.