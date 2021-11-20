Манчестер Юнайтед подпишет Триппьера в январе

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен в будущем январе подписать 31-летнего правого защитника мадридского «Атлетико» Кирана Триппьера.

Главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер намерен усилить оборону своей команды и считает Триппьера подходящим кандидатом. Футболист мог перейти в «Манчестер Юнайтед» еще минувшем летом, но трансфер не состоялся.

Триппьер защищает цвета «Атлетико» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за €22 миллиона. В текущем сезоне Киран провел за «Атлетико» 15 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €20 миллионов. Контракт защитника с «матрасниками» рассчитан до лета 2023 года.