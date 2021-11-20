Тренер Вердера подал в отставку из-за поддельного сертификата о вакцинации

Главный тренер «Вердера» Маркус Анфанг подал отставку со своего поста. Это случилось после того, как его и ассистента Флориана Юнга обвинили в покупке поддельных сертификатов о вакцинации. Сейчас в отношении Анфанга и Юнга ведется расследование.

«Из-за чрезвычайно напряженной ситуации для клуба, команды, моей семьи и меня самого, я решил, что немедленно завершу свою работу в качестве главного тренера.

Поэтому я попросил ответственных лиц немедленно расторгнуть мой контракт, и они удовлетворили эту просьбу», - гласит заявление Анфанга.