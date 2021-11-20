«Он жил мной». Цитаишвили рассказал о своем самом преданном фанате

21-летний полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили рассказал о своем самом большом фанате — дедушке.

«Неизвестная история про моего самого большого фаната — моего дедушку Борю.

Пост посвящаю его памяти. По паспорту 20 ноября он праздновал день рождения, но в реальной жизни он просил поздравлять всех его в день моего рождения (18 ноября).

Обычно мужчины мало говорят и много делают. Это — прямо в точку о моем деде.

Он всегда старался мне уделять время. Хотя много работал, чтобы обеспечивать семью. Благодаря ему у меня появлялись бутсы и новый телефон. Он хотел, чтобы я себя чувствовал на уровне среди пацанов. У них была возможность это все купить, у меня — нет.

Дедушка делал все, чтобы я ни в чем не нуждался и полностью отдавался спорту, помогая мне финансово, когда я только приехал в Киев.

Можно сказать, что он жил мной.

Дед был самым преданным моим фаном.

Помните о близких. Они живы до тех пор, пока жива о них память.

P.S. На фото моя бабушка Гули.

Писать — не особенно мое. Не говорю уже о длинных текстах. За ошибки или опечатки камнями не бросайте», — написал Георгий.

В текущем сезоне Цитаишвили провел за «Черноморец» 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол.