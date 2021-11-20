Евгений СЕЛИН: «У меня были другие варианты из Украины»

33-летний украинский защитник «Десны» Евгений Селин рассказал, почему после шести лет в зарубежных командах выбрал именно черниговский клуб.

«Были варианты, да. Другие украинские команды. Почему именно «Десна»? Во-первых, в игровом плане. Я знаю ребят, я несколько игр посмотрел. Мне нравится стиль игры. Мне нравится, что ребята понимают друг друга. Не нужно ждать, когда кто-то откроется — все знают, где кто стоит. Меня заинтересовала эта игра, квалификация футболистов. Захотелось прийти и играть в хороший футбол», — рассказал Селин.

Евгений стал игроком «Десны» в июле 2021 года, подписав контракт в качестве свободного агента. В текущем сезоне Селин провел за «Десну» 13 матчей во всех турнирах.