Евгений СЕЛИН: «У меня были другие варианты из Украины»

Футболист рассказал, почему решил продолжить карьеру именно в черниговской «Десне»

  • 20.11.2021 12:16
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Евгений СЕЛИН: «У меня были другие варианты из Украины»
© ФК Десна. Евгений Селин

33-летний украинский защитник «Десны» Евгений Селин рассказал, почему после шести лет в зарубежных командах выбрал именно черниговский клуб.

«Были варианты, да. Другие украинские команды. Почему именно «Десна»? Во-первых, в игровом плане. Я знаю ребят, я несколько игр посмотрел. Мне нравится стиль игры. Мне нравится, что ребята понимают друг друга. Не нужно ждать, когда кто-то откроется — все знают, где кто стоит. Меня заинтересовала эта игра, квалификация футболистов. Захотелось прийти и играть в хороший футбол», — рассказал Селин.

Евгений стал игроком «Десны» в июле 2021 года, подписав контракт в качестве свободного агента. В текущем сезоне Селин провел за «Десну» 13 матчей во всех турнирах.

Источник — ФК Десна

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