Поединок с Динамо стал юбилейным для Сергея Кравченко

Поединок с «Динамо» стал 350-м в украинской карьере 38-летнего капитана одесситов Сергея Кравченко. 152 встречи он отыграл за «Днепр», 86 - за «Ворсклу», в чьих рядах 9 марта 2006 года в домашнем матче полтавчан с «Черноморцем» состоялся дебют Сергея на высшем уровне, 46 - за «Днепр-1», 29 - за «Волынь», 16 - за «Динамо», 11 - за «Черноморец» и 10 - за национальную сборную. 278 раз Кравченко выходил на поле в чемпионатах Украины, 37 - в Кубке Украины, 24 - в еврокубках и 1 - в Суперкубке Украины.

Юбилейные матчи Сергея Кравченко за украинские команды: