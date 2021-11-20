Поединок с Динамо стал юбилейным для Сергея Кравченко

38-летний капитан одесситов провел 350-й матч в украинской карьере

  • 20.11.2021 12:02
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Поединок с Динамо стал юбилейным для Сергея Кравченко
© Футбол 1/2/3. Сергей Кравченко

Поединок с «Динамо» стал 350-м в украинской карьере 38-летнего капитана одесситов Сергея Кравченко. 152 встречи он отыграл за «Днепр», 86 - за «Ворсклу», в чьих рядах 9 марта 2006 года в домашнем матче полтавчан с «Черноморцем» состоялся дебют Сергея на высшем уровне, 46 - за «Днепр-1», 29 - за «Волынь», 16 - за «Динамо», 11 - за «Черноморец» и 10 - за национальную сборную. 278 раз Кравченко выходил на поле в чемпионатах Украины, 37 - в Кубке Украины, 24 - в еврокубках и 1 - в Суперкубке Украины.

Юбилейные матчи Сергея Кравченко за украинские команды:

Матч

Дата

Ранг

Клуб

Соперник

Счет

1-й

09.03.2006

ЧУ

Ворскла

Черноморец (д)

1:2

50-й

19.10.2007

ЧУ

Ворскла

Металлург Д (г)

0:0

100-й

12.04.2009

ЧУ

Динамо

Черноморец (д)

3:1

150-й

30.04.2011

ЧУ

Днепр

Металлург З (д)

3:0

200-й

14.02.2013

ЛЕ

Днепр

Базель (г)

0:2

250-й

02.08.2015

ЧУ

Волынь

Металлург З (г)

2:0

300-й

26.09.2018

КУ

Днепр-1

Волынь (д)

2:1

350-й

19.11.2021

ЧУ

Черноморец

Динамо (д)

1:6

 

Источник — Sport.ua

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