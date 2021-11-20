Поединок с Динамо стал юбилейным для Сергея Кравченко

Поединок с «Динамо» стал 350-м в украинской карьере 38-летнего капитана одесситов Сергея Кравченко. 152 встречи он отыграл за «Днепр», 86 - за «Ворсклу», в чьих рядах 9 марта 2006 года в домашнем матче полтавчан с «Черноморцем» состоялся дебют Сергея на высшем уровне, 46 - за «Днепр-1», 29 - за «Волынь», 16 - за «Динамо», 11 - за «Черноморец» и 10 - за национальную сборную. 278 раз Кравченко выходил на поле в чемпионатах Украины, 37 - в Кубке Украины, 24 - в еврокубках и 1 - в Суперкубке Украины.
Юбилейные матчи Сергея Кравченко за украинские команды:
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
09.03.2006
|
ЧУ
|
Ворскла
|
Черноморец (д)
|
1:2
|
50-й
|
19.10.2007
|
ЧУ
|
Ворскла
|
Металлург Д (г)
|
0:0
|
100-й
|
12.04.2009
|
ЧУ
|
Динамо
|
Черноморец (д)
|
3:1
|
150-й
|
30.04.2011
|
ЧУ
|
Днепр
|
Металлург З (д)
|
3:0
|
200-й
|
14.02.2013
|
ЛЕ
|
Днепр
|
Базель (г)
|
0:2
|
250-й
|
02.08.2015
|
ЧУ
|
Волынь
|
Металлург З (г)
|
2:0
|
300-й
|
26.09.2018
|
КУ
|
Днепр-1
|
Волынь (д)
|
2:1
|
350-й
|
19.11.2021
|
ЧУ
|
Черноморец
|
Динамо (д)
|
1:6
Источник — Sport.ua
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