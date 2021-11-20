Сергей Стаховский – Раду Албот. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 ноября украинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) продолжит выступления на челленджере во Франции.
В матче 1/2 финала украинец сыграет против седьмого сеяного Раду Албота из Молдовы (№137 ATP). Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Ранее теннисисты играли дважды, украинец оба раза проиграл.
В следующем раунде победитель сыграет против Иржи Легечки из Чехии (№159 ATP) или Хольгера Руне из Дании (№108 ATP).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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