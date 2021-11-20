Денис Гармаш забил 50-й мяч за Динамо

В матче с «Черноморцем» Денис Гармаш забил свой 50-й мяч в рядах «Динамо». Он стал 11-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 33 раза Гармаш поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, по 8 - в еврокубках и Кубке Украины, 1 - в Суперкубке Украины. Больше всего мячей он забил «Александрии» и «Заре» - по 4. Чтобы войти в динамовский бомбардирский «Клуб 50» Денису понадобилось 11 лет 119 дней, начиная с премьерного гола за бело-синих 23 июля 2010 года в гостевом матче УПЛ с «Металлистом».
Юбилейные голы Дениса Гармаша за «Динамо»:
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь
|
1-й
|
23.07.2010
|
ЧУ
|
Металлист (г)
|
65' (2:1)
|
2:1
|
Дмитрий ЖДАНКОВ
|
10-й
|
18.05.2014
|
ЧУ
|
Заря (д)
|
73' (3:0)
|
3:1
|
Кршеван САНТИНИ
|
20-й
|
25.02.2017
|
ЧУ
|
Заря (г)
|
13' (1:1)
|
2:1
|
Алексей ШЕВЧЕНКО
|
30-й
|
01.10.2017
|
ЧУ
|
Заря (г)
|
82' (4:3)
|
4:4
|
Андрей ЛУНИН
|
40-й
|
28.07.2019
|
СК
|
Шахтер (н)
|
83' (2:1)
|
2:1
|
Андрей ПЯТОВ
|
50-й
|
19.11.2021
|
ЧУ
|
Черноморец (г)
|
48' (4:1)
|
6:1
|
Даниил ВАРАКУТА
Лучшие бомбардиры «Динамо» за годы независимости (1992-2021):
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
113
|
19
|
-
|
31
|
163
|
2.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
97
|
22
|
-
|
23
|
142
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2017
|
99
|
19
|
-
|
19
|
137
|
4.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1994-2012
|
83
|
16
|
-
|
25
|
124
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
58
|
14
|
2
|
22
|
96
|
6.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2003-2012
|
57
|
11
|
3
|
16
|
87
|
7.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2016-2021
|
69
|
4
|
-
|
10
|
83
|
8.
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
1992-1997
|
61
|
10
|
-
|
8
|
79
|
9.
|
ДИОГО РИНКОН
|
2002-2007
|
46
|
13
|
-
|
12
|
71
|
10.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1996-2006
|
51
|
9
|
1
|
9
|
69
|
11.
|
Денис ГАРМАШ
|
2010-2021
|
33
|
8
|
1
|
8
|
50
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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