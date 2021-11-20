Денис Гармаш забил 50-й мяч за Динамо

В матче с «Черноморцем» Денис Гармаш забил свой 50-й мяч в рядах «Динамо». Он стал 11-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 33 раза Гармаш поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, по 8 - в еврокубках и Кубке Украины, 1 - в Суперкубке Украины. Больше всего мячей он забил «Александрии» и «Заре» - по 4. Чтобы войти в динамовский бомбардирский «Клуб 50» Денису понадобилось 11 лет 119 дней, начиная с премьерного гола за бело-синих 23 июля 2010 года в гостевом матче УПЛ с «Металлистом».

Юбилейные голы Дениса Гармаша за «Динамо»:

Гол Дата Ранг Соперник Минута Счет Вратарь 1-й 23.07.2010 ЧУ Металлист (г) 65' (2:1) 2:1 Дмитрий ЖДАНКОВ 10-й 18.05.2014 ЧУ Заря (д) 73' (3:0) 3:1 Кршеван САНТИНИ 20-й 25.02.2017 ЧУ Заря (г) 13' (1:1) 2:1 Алексей ШЕВЧЕНКО 30-й 01.10.2017 ЧУ Заря (г) 82' (4:3) 4:4 Андрей ЛУНИН 40-й 28.07.2019 СК Шахтер (н) 83' (2:1) 2:1 Андрей ПЯТОВ 50-й 19.11.2021 ЧУ Черноморец (г) 48' (4:1) 6:1 Даниил ВАРАКУТА

Лучшие бомбардиры «Динамо» за годы независимости (1992-2021):

Игрок Годы ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 113 19 - 31 163 2. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 97 22 - 23 142 3. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2017 99 19 - 19 137 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 1994-2012 83 16 - 25 124 5. Олег ГУСЕВ 2003-2018 58 14 2 22 96 6. Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2012 57 11 3 16 87 7. Виктор ЦЫГАНКОВ 2016-2021 69 4 - 10 83 8. Виктор ЛЕОНЕНКО 1992-1997 61 10 - 8 79 9. ДИОГО РИНКОН 2002-2007 46 13 - 12 71 10. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1996-2006 51 9 1 9 69 11. Денис ГАРМАШ 2010-2021 33 8 1 8 50

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.