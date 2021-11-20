Денис Гармаш забил 50-й мяч за Динамо

Гармаш стал 11-м «пятидесятником» киевлян за годы независимости

  • 20.11.2021 11:45
  • 374 просмотра
  • 2 комментария
Денис Гармаш забил 50-й мяч за Динамо
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

В матче с «Черноморцем»  Денис Гармаш забил свой 50-й мяч в рядах «Динамо». Он стал 11-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 33 раза Гармаш поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, по 8 - в еврокубках и Кубке Украины, 1 - в Суперкубке Украины. Больше всего мячей он  забил «Александрии» и «Заре» - по 4. Чтобы войти в динамовский бомбардирский «Клуб 50» Денису понадобилось 11 лет 119 дней, начиная с премьерного гола за бело-синих 23 июля 2010 года в гостевом матче УПЛ с «Металлистом».

Юбилейные голы Дениса Гармаша за «Динамо»:

Гол

Дата

Ранг

Соперник

Минута

Счет

Вратарь

1-й

23.07.2010

ЧУ

Металлист (г)

65' (2:1)

2:1

Дмитрий ЖДАНКОВ

10-й

18.05.2014

ЧУ

Заря (д)

73' (3:0)

3:1

Кршеван САНТИНИ

20-й

25.02.2017

ЧУ

Заря (г)

13' (1:1)

2:1

Алексей ШЕВЧЕНКО

30-й

01.10.2017

ЧУ

Заря (г)

82' (4:3)

4:4

Андрей ЛУНИН

40-й

28.07.2019

СК

Шахтер (н)

83' (2:1)

2:1

Андрей ПЯТОВ

50-й

19.11.2021

ЧУ

Черноморец (г)

48' (4:1)

6:1

Даниил ВАРАКУТА

Лучшие бомбардиры «Динамо» за годы независимости (1992-2021):

 

 Игрок

Годы

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

113

19

-

31

163

2.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

97

22

-

23

142

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2017

99

19

-

19

137

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1994-2012

83

16

-

25

124

5.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

58

14

2

22

96

6.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2012

57

11

3

16

87

7.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2016-2021

69

4

-

10

83

8.

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1997

61

10

-

8

79

9.

ДИОГО РИНКОН

2002-2007

46

13

-

12

71

10.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2006

51

9

1

9

69

11.

Денис ГАРМАШ

2010-2021

33

8

1

8

50

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    vitaha33
    online
    vitaha33, 20.11.2021 11:56
    +2
    Достойно, вітаю!!!
    Ссылка
    shevsen
    online
    shevsen, 20.11.2021 12:11
    -2
    11 лет - 50 голов. Левандовский в прошлом чемпионате 41 гол забил - вот это достойно. Позор Гармашу!
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