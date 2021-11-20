Вела согласился на снижение зарплаты, чтобы остаться в Лос-Анджелесе

32-летний мексиканский форвард Карлос Вела хочет продлить свой контракт с «Лос-Анджелесом».

Текущее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 31 декабря. Минувший сезон получился для футболиста не слишком удачным, из-за травм он провел за команду всего 20 матчей, где забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

Чтобы продлить контракт, Вела согласился пойти на сокращение заработной платы.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €5 миллионов.