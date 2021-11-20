Вела согласился на снижение зарплаты, чтобы остаться в Лос-Анджелесе

Мексиканский нападающий надеется продлить контракт с американским клубом

  • 20.11.2021 11:45
  • 244 просмотра
  • 0 комментариев
Вела согласился на снижение зарплаты, чтобы остаться в Лос-Анджелесе
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний мексиканский форвард Карлос Вела хочет продлить свой контракт с «Лос-Анджелесом».

Текущее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 31 декабря. Минувший сезон получился для футболиста не слишком удачным, из-за травм он провел за команду всего 20 матчей, где забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

Чтобы продлить контракт, Вела согласился пойти на сокращение заработной платы.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €5 миллионов.

Источник — Goal.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности