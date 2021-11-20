Олимпик приехал в Харьков без главного тренера

Сергей Литовченко находится на больничном

  • 20.11.2021 11:18
  • 615 просмотров
  • 1 комментарий
Олимпик приехал в Харьков без главного тренера
© ФК Олимпик Донецк. Сергей Литовченко

Во время поединка 19-го тура Первой лиги Украины «Металлист» — «Олимпик» в технической зоне «Олимпика» не будет главного тренера команды Сергея Литовченко. Он по-прежнему находится на больничном, а потому сможет вносить коррективы разве что при помощи голосовой связи. В отсутствие Литовченко за старшего снова будет второй тренер Виталий Розгон.

В предыдущем туре без Литовченко у кромки поля «Олимпик» проиграл дома «Ниве» (0:1).

В Харьков команда приехала в пятницу вечером на клубном автобусе. В субботу утром у «Олимпика» запланирована получасовая зарядка с мячами.

Не сыграет против «Металлиста» нападающий Юрий Глущук, удаленный в матче с «Нивой». Маловероятно появление на поле капитана «Олимпика» защитника Ивана Билого: несколько недель назад во встрече с «Ужгородом» он повредил пах. Под вопросом участие арендованного у харьковчан полузащитника Андрея Стрижака.

«Олимпик», проигравший последние три матча, занимает 9-е место в Первой лиге. «Металлист» уверенно возглавляет турнирную таблицу. Начало субботнего поединка в Харькове в 18:45.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 20.11.2021 11:46
    0
    Очередные мальчики доя битья...Ярославский может спать спокойно, и даже судей не надо заряжать, можно просто хорошо покормить, с бутылкой водки
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