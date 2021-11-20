ФОТО. Шахтер опубликовал заявку на матч с Рухом

Донецкий «Шахтер» опубликовал заявку на матч 15-го тура УПЛ против львовского «Руха».
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь.
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо.
Нападающие: Сикан, Фернандо.
Матч «Шахтер» — «Рух» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» в субботу, 20 ноября, в 17:00.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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