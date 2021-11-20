Реал стал ближе к подписанию Рюдигера

Мадридский клуб намерен опередить мюнхенскую «Баварию»

  • 20.11.2021 09:35
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Реал стал ближе к подписанию Рюдигера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» активизировал переговоры по подписанию 28-летнего немецкого центрального защитника лондонского «Челси» Антонио Рюдигера.

Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до конца текущего сезона, после чего игрок станет свободным агентом. Рюдигером также активно интересуются мюнхенская «Бавария».

Рюдигер перешел в «Челси» летом 2017 года из римской «Ромы» за €35 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «синих» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €35 миллионов.

Источник — Marca

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