Реал стал ближе к подписанию Рюдигера

Мадридский «Реал» активизировал переговоры по подписанию 28-летнего немецкого центрального защитника лондонского «Челси» Антонио Рюдигера.

Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до конца текущего сезона, после чего игрок станет свободным агентом. Рюдигером также активно интересуются мюнхенская «Бавария».

Рюдигер перешел в «Челси» летом 2017 года из римской «Ромы» за €35 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «синих» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €35 миллионов.