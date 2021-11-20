Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «В Олимпике настырные нападающие»

Полузащитник «Металлиста» Антон Поступаленко поделился мыслями о предстоящей игре с «Олимпиком» в 19-м туре Первой лиги.

«Олимпик» — боевая, играющая команда. Настырные там нападающие, есть пару человек, которых можно выделить. Хорошая команда, будет интересный матч. Тренер указал на слабые и сильные стороны соперника, разобрали их. Все матчи важные для нас, нет каких-то проходных игр, каждый хочет отобрать у нас очки. Так что серьезно готовимся», — сказал Поступаленко.

Матч «Металлист» — «Олимпик» состоится в субботу, 20 ноября. Начало в 18:45.