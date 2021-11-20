Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «В Олимпике настырные нападающие»

Хавбек «Металлиста» поделился ожиданиями от поединка с донецким клубом

  • 20.11.2021 09:22
  • 192 просмотра
  • 0 комментариев
Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «В Олимпике настырные нападающие»
© ФК Металлист. Антон Поступаленко

Полузащитник «Металлиста» Антон Поступаленко поделился мыслями о предстоящей игре с «Олимпиком» в 19-м туре Первой лиги.

«Олимпик» — боевая, играющая команда. Настырные там нападающие, есть пару человек, которых можно выделить. Хорошая команда, будет интересный матч. Тренер указал на слабые и сильные стороны соперника, разобрали их. Все матчи важные для нас, нет каких-то проходных игр, каждый хочет отобрать у нас очки. Так что серьезно готовимся», — сказал Поступаленко.

Матч «Металлист» — «Олимпик» состоится в субботу, 20 ноября. Начало в 18:45.

Источник — ФК Металлист

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности