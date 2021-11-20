ФОТО. «Назад к делу». Зинченко приступил к тренировкам с Манчестер Сити

24-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко вернулся из расположения сборной Украины и приступил к тренировкам в составе английской команды.
«Назад к делу», — прокомментировал Александр свежее фото с тренировочного занятия.
В 12-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Эвертон». Матч состоится в воскресенье, 21 ноября, в 16:00 по киевскому времени.
В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 5 матчей во всех турнирах.
Источник — Instagram
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