ФОТО. «Назад к делу». Зинченко приступил к тренировкам с Манчестер Сити

24-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко вернулся из расположения сборной Украины и приступил к тренировкам в составе английской команды.

«Назад к делу», — прокомментировал Александр свежее фото с тренировочного занятия.

В 12-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Эвертон». Матч состоится в воскресенье, 21 ноября, в 16:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 5 матчей во всех турнирах.