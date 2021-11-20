Александр ПРИЗЕТКО: «В Харьков все приезжают и настраиваются на Металлист»

Член тренерского штаба «Металлиста» поделился ожиданиями от поединка с донецким «Олимпиком»

  • 20.11.2021 08:32
  • 285 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ПРИЗЕТКО: «В Харьков все приезжают и настраиваются на Металлист»
© ФК Металлист. Александр Призетко

Ассистент главного тренера харьковского «Металлиста» Александр Призетко поделился ожиданиями от поединка 19-го тура Первой лиги Украины против донецкого «Олимпика».

«Мы знаем, что в Харьков все приезжают и настраиваются на «Металлист». Никто не думает о своих сериях. На таком стадионе и при таком количестве болельщиков хочется показать качественный футбол и результат.

Здесь все стремятся показать себя с лучшей стороны. Неважно, у соперника выигрышная серия или неудачная. Нам расслабляться нельзя, ведь все команды здесь выходят с двойной мотивацией», — сказал Призетко.

Матч «Металлист» — «Олимпик» состоится в субботу, 20 ноября, в 18:45.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 20.11.2021 09:16
    -1
    а до того, или раньше, не приезжали.
    а если приезжали - то не настраивались.
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