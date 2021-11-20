Александр ПРИЗЕТКО: «В Харьков все приезжают и настраиваются на Металлист»

Ассистент главного тренера харьковского «Металлиста» Александр Призетко поделился ожиданиями от поединка 19-го тура Первой лиги Украины против донецкого «Олимпика».

«Мы знаем, что в Харьков все приезжают и настраиваются на «Металлист». Никто не думает о своих сериях. На таком стадионе и при таком количестве болельщиков хочется показать качественный футбол и результат.

Здесь все стремятся показать себя с лучшей стороны. Неважно, у соперника выигрышная серия или неудачная. Нам расслабляться нельзя, ведь все команды здесь выходят с двойной мотивацией», — сказал Призетко.

Матч «Металлист» — «Олимпик» состоится в субботу, 20 ноября, в 18:45.