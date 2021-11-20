Мехелен со Шведом выиграл у Брюгге без Соболя

20 ноября в матче 15-го тура чемпионата Бельгии «Мехелен» дома победил «Брюгге» со счетом 2:1.
Украинский хавбек Марьян Швед вышел на замену у хозяев поля на 71-й минуте, когда счет был 1:1.
Команда Марьяна занимает 4-ю позицию (26 очков). «Брюгге», у которого Эдуард Соболь не был в заявке на матч, находится на 3-й позиции (27 очков).
Чемпионат Бельгии. 15-й тур
«Мехелен» – «Брюгге» – 2:1
Голы: Кейперс, 65, Схоофс, 78 – Дост, 51.
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
Источник — Sport.ua
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