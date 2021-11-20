Мехелен со Шведом выиграл у Брюгге без Соболя

20 ноября в матче 15-го тура чемпионата Бельгии «Мехелен» дома победил «Брюгге» со счетом 2:1.

Украинский хавбек Марьян Швед вышел на замену у хозяев поля на 71-й минуте, когда счет был 1:1.

Команда Марьяна занимает 4-ю позицию (26 очков). «Брюгге», у которого Эдуард Соболь не был в заявке на матч, находится на 3-й позиции (27 очков).

Чемпионат Бельгии. 15-й тур

«Мехелен» – «Брюгге» – 2:1

Голы: Кейперс, 65, Схоофс, 78 – Дост, 51.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии