ФОТО. У известной теннисной супружеской пары родился третий ребенок

Итальянский теннисист Фабио Фоньини сообщил, что его жена, Флавия Пеннетта, родила третьего ребенка.
Девочку назвали Фламиния. Супружеская пара воспитывает также сына Федерико (2017 г.р.) и дочь Фару (2019 г.р.).
Наивысшее достижение Флавии Пеннетты в карьере – сенсационная победа на US Open 2015.
Источник — Instagram
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