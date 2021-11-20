ФОТО. У известной теннисной супружеской пары родился третий ребенок

Итальянцы Фабио Фоньини и Флавия Пеннетта назвали девочку Фламиния

  • 20.11.2021 05:33
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ФОТО. У известной теннисной супружеской пары родился третий ребенок
© Instagram. Фоньини и Пеннетта

Итальянский теннисист Фабио Фоньини сообщил, что его жена, Флавия Пеннетта, родила третьего ребенка.

Девочку назвали Фламиния. Супружеская пара воспитывает также сына Федерико (2017 г.р.) и дочь Фару (2019 г.р.).

Наивысшее достижение Флавии Пеннетты в карьере – сенсационная победа на US Open 2015.

Источник — Instagram

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