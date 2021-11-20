Игорь СУРКИС: «У нас много нападающих, а забивает Гармаш».

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис положительно оценил игру полузащитника Дениса Гармаша:

«Феномен Гармаша? Я сам себе часто задаю этот вопрос – это уже опыт, или мастерство, или фарт. Он выходит и на первых минутах забивает. Дай Бог, чтобы это так продолжалось. Денис – опытный футболист. Иногда не справляется со своими эмоциями. Но если держит себя в руках, играет с улыбкой – у него все получается. А когда он начинает нервничать, естественно, у него ничего не получается.

Это наш динамовец, он всю жизнь провел в «Динамо». У него были как прекрасные времена, так и не очень. Но он доказывает все на поле. Его Мистер выпускает – и он тут же забивает. Этот игрок необходим сегодня киевскому «Динамо» прежде всего благодаря своему опыту, чтобы показывать молодежи, как нужно играть.

Желаю каждому футболисту, чтобы, выходя на поле, они отдавали полностью себя игре. И, естественно, нападающий должен забивать. А то ведь у нас много нападающих, а забивает Гармаш».