Конец эпохи. Уволен тренер-рекордсмен сборной Уругвая

Федерация футбола Уругвая официально сообщила о том, что главный тренер национальной сборной Оскар Табарес отправлен в отставку.

К такому решению привели неудачные результаты команды в последнее время. Уругвай проиграл последние 4 матча в отборе на ЧМ-2022, и сейчас занимает только седьмое место в южноамериканском отборочном турнире.

Суммарно 74-летний Табарес провел во главе сборной Уругвая 17 лет. Он руководил командой в 1988 – 1990 годах и бессменно с 2006 года.

За это время он провел со сборной Уругвая 234 матча, что на 67 матчей больше, чем у любого иного тренера на уровне сборных в истории. В 2010 году довел команду до полуфинала чемпионата мира.