Конец эпохи. Уволен тренер-рекордсмен сборной Уругвая

Оскар Табарес отправлен в отставку

  • 19.11.2021 22:45
  • 1353 просмотра
  • 3 комментария
Конец эпохи. Уволен тренер-рекордсмен сборной Уругвая
© Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Табарес

Федерация футбола Уругвая официально сообщила о том, что главный тренер национальной сборной Оскар Табарес отправлен в отставку.

К такому решению привели неудачные результаты команды в последнее время. Уругвай проиграл последние 4 матча в отборе на ЧМ-2022, и сейчас занимает только седьмое место в южноамериканском отборочном турнире.

Суммарно 74-летний Табарес провел во главе сборной Уругвая 17 лет. Он руководил командой в 1988 – 1990 годах и бессменно с 2006 года.

За это время он провел со сборной Уругвая 234 матча, что на 67 матчей больше, чем у любого иного тренера на уровне сборных в истории. В 2010 году довел команду до полуфинала чемпионата мира.

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(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    ALKOSruLKA, 19.11.2021 23:30
    +1
    alex73776, 19.11.2021 23:11
    как говорил агент Смит с матрицы,всему есть начало и всему есть конец!
    ... но ведь может быть начало конца или конец начала....
    Ссылка
    alex73776
    online
    alex73776, 19.11.2021 23:11
    +1
    как говорил агент Смит с матрицы,всему есть начало и всему есть конец!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 20.11.2021 00:18
    0
    При нем Уругвай выиграл Кубок Америки 2011
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