Клуб Серии В подписал экс-звезду сборной Италии

Клуб Серии В СПАЛ официально объявил о подписании контракта с Джузеппе Росси. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Росси находился в статусе свободного агента с ноября прошлого года, когда он покинул американский «Реал Солт Лейк». После этого он работал экспертом на телевидении, однако о завершении карьеры не объявлял.

34-летний Росси известен прежде всего по выступлениям за «Вильярреал», «Фиорентину», «Парму» и «Дженоа», прошел академию «Манчестер Юнайтед». На его счету 7 голов в 30 матчах за сборную Италии. На протяжении карьеры Росси пережил ряд тяжелых травм колена.