ХАВИ: «Мне нравится состав Барселоны»

Завтра, 20 ноября Хави проведет свой дебютный матч в качестве главного тренера «Барселоны» - в каталонском дерби против «Эспаньола». Наставник «Барселоны» поделился ожиданиями от матча:

«Сколько времени мне нужно? Я не знаю. Это очень сильно зависит и от меня, и от моего штаба. На этой неделе мы серьезно работали с командой, занимались с игроками индивидуально, а также разговаривали. Но у нас нет времени.

Надеюсь, уже завтра результаты нашей работы будут видны – и с точки зрения тактики, и с точки зрения психологии, и с точки зрения результата.

Мою команду недооценивают? Я не знаю, ведь меня здесь не было. Могу лишь сказать, что мне состав «Барсы» нравится. Мы семья, это настоящая команда. Я очень доволен. Нас будут оценивать по результату. Вот и все».