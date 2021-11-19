Криштиану РОНАЛДУ: «Пришло время засучить рукава»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду накануне матча АПЛ против «Уотфорда» (20 ноября) выложил мотивационный пост у себя в Инстаграме:
«Пришло время засучить рукава и просто выполнить работу! Давайте достигнем того, на что нацелились в этом сезоне!».
Сейчас «Манчестер Юнайтед» идет шестым в турнирной таблице АПЛ. В последних 4 турах команда потерпела 3 поражения.
Источник — Instagram
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