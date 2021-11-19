Криштиану РОНАЛДУ: «Пришло время засучить рукава»

Лидер «Манчестер Юнайтед» полон мотивации

  • 19.11.2021 20:35
  • 919 просмотров
  • 1 комментарий
Криштиану РОНАЛДУ: «Пришло время засучить рукава»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду накануне матча АПЛ против «Уотфорда» (20 ноября) выложил мотивационный пост у себя в Инстаграме:

«Пришло время засучить рукава и просто выполнить работу! Давайте достигнем того, на что нацелились в этом сезоне!».

Сейчас «Манчестер Юнайтед» идет шестым в турнирной таблице АПЛ.  В последних 4 турах команда потерпела 3 поражения.

Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    whitebell81
    online
    whitebell81, 19.11.2021 20:51
    +2
    Работяга до мозга костей
    Его не хватало в МЮ пяток лет назад, для молодых был бы охренительный пример
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