Лидер Манчестер Сити заразился коронавирусом

Болезнь выявили у Кевина Де Брюйне

  • 19.11.2021 19:14
  • 863 просмотра
  • 0 комментариев
Лидер Манчестер Сити заразился коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Ключевой полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заразился коронавирусом. Об этом сообщил главный тренер команды Пеп Гвардиола:

«Мы узнали об этом несколько дней назад. Здесь нужно быть осторожным, от коронавируса умирают. Забудьте об игровом ритме и форме, ему нужно восстанавливаться.

Де Брюйне был вакцинирован, так что надеюсь, все будет в порядке. Нас не беспокоит то, что он выпал из обоймы. Мы беспокоимся о его здоровье».

В воскресенье, 21 ноября «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ примет «Эвертон». Де Брюйне этот матч точно пропустит.

Источник — Manchester Evening News

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности