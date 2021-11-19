Лидер Манчестер Сити заразился коронавирусом

Ключевой полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заразился коронавирусом. Об этом сообщил главный тренер команды Пеп Гвардиола:

«Мы узнали об этом несколько дней назад. Здесь нужно быть осторожным, от коронавируса умирают. Забудьте об игровом ритме и форме, ему нужно восстанавливаться.

Де Брюйне был вакцинирован, так что надеюсь, все будет в порядке. Нас не беспокоит то, что он выпал из обоймы. Мы беспокоимся о его здоровье».

В воскресенье, 21 ноября «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ примет «Эвертон». Де Брюйне этот матч точно пропустит.