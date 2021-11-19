Ливерпуль – Арсенал. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч АПЛ

  • 19.11.2021 18:40
  • 135 просмотров
  • 0 комментариев
Ливерпуль – Арсенал. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Skysports.com

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Арсенал».

«В предыдущем матче «Ливерпуль» проиграл «Вест Хэму» (2:3). В свою очередь, «Арсенал» оказался сильнее «Уотфорда» (1:0).

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» с 22 очками идет четвертым. «Арсенал» находится по соседству, с 20 баллами занимая пятую позицию.

223 раза в своей истории играли эти команды. 90 раз выиграли «мерсисайдцы», 79 раз праздновали успех «канониры». Еще в 64 поединках была зафиксирована ничья. Я думаю, что в этой встрече «Ливерпуль» уверенно обыграет «Арсенал», - сказал Бартулович.

Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится 20-го ноября. Начало встречи в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности