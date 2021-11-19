Ливерпуль – Арсенал. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Арсенал».

«В предыдущем матче «Ливерпуль» проиграл «Вест Хэму» (2:3). В свою очередь, «Арсенал» оказался сильнее «Уотфорда» (1:0).

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» с 22 очками идет четвертым. «Арсенал» находится по соседству, с 20 баллами занимая пятую позицию.

223 раза в своей истории играли эти команды. 90 раз выиграли «мерсисайдцы», 79 раз праздновали успех «канониры». Еще в 64 поединках была зафиксирована ничья. Я думаю, что в этой встрече «Ливерпуль» уверенно обыграет «Арсенал», - сказал Бартулович.

Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится 20-го ноября. Начало встречи в 19:30.