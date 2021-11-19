ВИДЕО. КЛОПП – про перерыв на матчи сборных и победную серию Арсенала

В субботу, 20 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа перед матчем «Арсенал» – «Ливерпуль».
Источник — Sport.ua
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