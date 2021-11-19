Динамо против Динамо. Луческу определил состав на Черноморец

В матче 15-го тура УПЛ «Черноморец» - «Динамо», который пройдет в Киеве, одесская команда смогла задействовать всех арендованных у киевлян игроков.
Всего одесситы арендовали у киевлян 16 игроков.
Старт матча в 19:30.
Черноморец: Варакута, Дубко, Биловар, Кузык, Вачиберадзе, Скорко, Тлумак, Бугай, Исаенко, Авагимян, Брагару
В запасе: Паламарчук, Шторгин, Сухоручко, Михайленко, Кравченко, Билошевский, Долгов, Кадири
Динамо: Бущан, Кендзера, Сирота, Миколенко, Караваев, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Витиньо, Шкурин
В запасе: Бойко, Шабанов, Тымчик, Гармаш, Леднев, Де Пена, Яцык, Антюх, Кулач
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Но такого не будет.
Тут же ДК - ДК-3. Значит хватит и 3:0. Или 0:3
у Руха в аренде игрок ШД Борячук.
но играть он не будет - Шахтьор запретил. Баяцца.
Так что не будь скулящим лицемером
Ты же не тупорылый Шпрот и не несчастный бедолага Фанька на зарплате
Та бред это все
Так подгорело и потролить это разные вещи
Мы вас тролим, а ты думаешь что горим. Как же все запущено
Клоуны против клоунов. Луческу определил составы Черноморца и Голубой Лагуны
_________________________
Вон парень шуба горит что зима близко, а Суркис эму даже пуховик не прислал за это труды на сайте
Очень надеюсь, что ты не тупорылый, однообразный троль как Фанька... очень надеюсь... поэтому сделаю вид , что я тебе поверил
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.