Динамо против Динамо. Луческу определил состав на Черноморец

Матч пройдет в Киеве

  • 19.11.2021 18:34
  • 4685 просмотров
  • 59 комментариев
Динамо против Динамо. Луческу определил состав на Черноморец
© fcdynamo.kiev.ua

В матче 15-го тура УПЛ «Черноморец» - «Динамо», который пройдет в Киеве, одесская команда смогла задействовать всех арендованных у киевлян игроков.

Всего одесситы арендовали у киевлян 16 игроков.

Старт матча в 19:30.

Черноморец: Варакута, Дубко, Биловар, Кузык, Вачиберадзе, Скорко, Тлумак, Бугай, Исаенко, Авагимян, Брагару

В запасе: Паламарчук, Шторгин, Сухоручко, Михайленко, Кравченко, Билошевский, Долгов, Кадири

Динамо: Бущан, Кендзера, Сирота, Миколенко, Караваев, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Витиньо, Шкурин

В запасе: Бойко, Шабанов, Тымчик, Гармаш, Леднев, Де Пена, Яцык, Антюх, Кулач

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maks Shou
    Maks Shou, 19.11.2021 19:02
    +5
    ДК звичайно безсовістні. Могли б й проти ю-16 Чорноморця вийти, як зовсім недавно ШД проти Маріуполя, коли Маркевич вперше свою команду побачив під час гри на футбольному полі. Але про це Спорт.юа не напише.
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    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 19.11.2021 19:11
    +2
    APL, 19.11.2021 19:01
    Надіюсь що сьогодні ДК накидає Одесі щоб в підземних горіло
    Пока рекорд ДК-ЧО 8:0.
    Но такого не будет.
    Тут же ДК - ДК-3. Значит хватит и 3:0. Или 0:3
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 19.11.2021 19:01
    +2
    завтра игра Шахта-Рух.
    у Руха в аренде игрок ШД Борячук.
    но играть он не будет - Шахтьор запретил. Баяцца.
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    APL
    online
    APL, 19.11.2021 18:59
    +2
    Face Control, 19.11.2021 18:56
    Клоунада.
    Ну так це ж не ШД - арендуполя (без гравців основи), чи боїшся що втратите 1 місце після цього туру?
    Ссылка
    APL
    online
    APL, 19.11.2021 18:53
    +2
    ENJOY--, 19.11.2021 18:51
    И Цыганков с Буяльским с з/п под лям евро в год будут играть против детей Кузика и Биловара с з/п 5-7 тыс $ в месяц...
    Так что не будь скулящим лицемером
    Ти краще зп арендуполя монітор
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 19.11.2021 18:52
    +2
    ENJOY--, 19.11.2021 18:49
    Алёшка, трезвей... динамо будет играть против 19-20 летних пацанов в том числе
    Федя, договаривать научись. А то вырвал с контекста только слово "дети"
    Ссылка
    SandroKing
    SandroKing, 19.11.2021 18:41
    +2
    ENJOY--, 19.11.2021 18:37
    Без Гармаша нема победы
    Пушкин как обычно на замену выйдет и свой голешник положит.
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 19.11.2021 19:24
    +1
    А почему основной Кадири не играет, где Циташвили, ну и цирк устроили
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 19.11.2021 19:16
    +1
    ENJOY--, 19.11.2021 19:12
    И прекрасно понимаешь, что ненужные динамо игроки не сделают абсолютно никакой погоды в этом матче.. знаешь и понимаешь
    Ты же не тупорылый Шпрот и не несчастный бедолага Фанька на зарплате
    А кого же вы в арендупле со своих воспитанников так боитесь ?
    Та бред это все
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 19.11.2021 19:13 (изменен)
    +1
    ENJOY--, 19.11.2021 19:08
    Нееее, подгорело у вас , с прицелом что можно кротов потроллить вот и все
    Ой Федя
    Так подгорело и потролить это разные вещи
    Мы вас тролим, а ты думаешь что горим. Как же все запущено
    Ссылка
    Lion
    Lion, 19.11.2021 19:13
    +1
    После этого матча у Шкурина появится возможность перейти в Дженоа....
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 19.11.2021 19:02
    +1
    Fangold, 19.11.2021 18:54
    Ще й матч в Києві, які ж ви всі нікчемні, не буду дивитися ні чемпіонат України ні Лігу чемпіонів доки ахметова з суркісом не посадять за грати
    Хіба не в Ковалівці , на домашньому стадіоні Маріуполя?
    Ссылка
    APL
    online
    APL, 19.11.2021 18:54
    +1
    Fangold, 19.11.2021 18:54
    Ще й матч в Києві, які ж ви всі нікчемні, не буду дивитися ні чемпіонат України ні Лігу чемпіонів доки ахметова з суркісом не посадять за грати
    І себе посади, ти ж їм платиш
    Ссылка
    APL
    online
    APL, 19.11.2021 18:54
    +1
    Fangold, 19.11.2021 18:52
    Таке враження що луческу виставляв склад Чорноморця, тут ахметову можна йти в лозанну зразу, договірняк
    Ага, ШД - мм по ярче будет
    Ссылка
    APL
    online
    APL, 19.11.2021 18:37
    +1
    ENJOY--, 19.11.2021 18:37
    Без Гармаша нема победы
    Ну як без висеру акакіЯ
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 19.11.2021 19:41
    0
    Алексей Голяченко, 19.11.2021 19:36
    И так на заметку. Вспомни Супрягу за Днепр 1 в аренде против Динамо и о твои слова о погоде в матче смешно читать. Было ? Было.
    Плюс тебе конечно за «волю к победе», но что то совсем мимо и вяло... смайлы для усиления эффекта многозначительности оставь своему брату Фаньке))
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 19.11.2021 19:38
    0
    Алексей Голяченко, 19.11.2021 19:36
    И так на заметку. Вспомни Супрягу за Днепр 1 в аренде против Динамо и о твои слова о погоде в матче смешно читать. Было ? Было.
    Шо!?
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 19.11.2021 19:36
    0
    Редакторы, откорректируйте название:

    Клоуны против клоунов. Луческу определил составы Черноморца и Голубой Лагуны
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 19.11.2021 19:31
    0
    Алексей Голяченко, 19.11.2021 19:29
    Та не горел не кто по этому поводу. А я просто напомнил своим первым комментарием, так сказать забросил удочку и ловил на живца. Ну ты и попался
    _________________________
    Вон парень шуба горит что зима близко, а Суркис эму даже пуховик не прислал за это труды на сайте
    Ааааа.... да ну ладно, не льсти себе
    Очень надеюсь, что ты не тупорылый, однообразный троль как Фанька... очень надеюсь... поэтому сделаю вид , что я тебе поверил
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 19.11.2021 19:08
    0
    Scofield Lincoln, 19.11.2021 19:06
    Луческу разрешил играть арендованным.. Но естественно, что за выход каждого динамовца нужно будет платить! Хитрый цыган) кстати облезлого кошака кто нибудь видел?)
    Аренда бывает разная. Зарплата в долю или кто то один. Так что тут 100 пудов платит Суркис своим. Иначе бы ЧО не потянул такие растраты.
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