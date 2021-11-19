Днепр-1 - Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В рамках 15-го тура УПЛ «Днепр-1» примет «Александрию». Игра состоится 20 ноября, начало в 19:30.
Источник — Sport.ua
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В рамках 15-го тура УПЛ «Днепр-1» примет «Александрию». Игра состоится 20 ноября, начало в 19:30.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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