Есть одна сенсация. Известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP

Последнюю путевку в плей-офф добыл норвежец Каспер Рууд

  • 19.11.2021 17:36
  • 1812 просмотров
  • 1 комментарий
Есть одна сенсация. Известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Состоялся последний важный с турнирной точки зрения матч группового раунда Итогового турнира ATP.
 
Андрей Рублев и Каспер Рууд разыграли вторую путевку от Зеленой группы. Победил норвежский теннисист (2:6, 7:5, 7:6(5)), против которого сборной Украины на следующей неделе играть в рамках Кубка Дэвиса. 
 
Таким образом, стали известны обе полуфинальные пары.
 
Итоговый турнир ATP. Пары 1/2 финала

 Новак Джокович [1] –  Александр Зверев [3]
 Даниил Медведев [2] –  Каспер Рууд [8]
 
Полуфинальные встречи состоятся 20 ноября.

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 19.11.2021 18:40
    0
    Тим краще. І мордорця вибив, і награється з топами досхочу. Можливо, на нас уже мотивації не залишиться.
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