Есть одна сенсация. Известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP

Состоялся последний важный с турнирной точки зрения матч группового раунда Итогового турнира ATP.
Андрей Рублев и Каспер Рууд разыграли вторую путевку от Зеленой группы. Победил норвежский теннисист (2:6, 7:5, 7:6(5)), против которого сборной Украины на следующей неделе играть в рамках Кубка Дэвиса.
Таким образом, стали известны обе полуфинальные пары.
Итоговый турнир ATP. Пары 1/2 финала
Новак Джокович [1] – Александр Зверев [3]
Даниил Медведев [2] – Каспер Рууд [8]
Полуфинальные встречи состоятся 20 ноября.
Источник — Sport.ua
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