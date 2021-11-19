Прогноз на матч Лестер – Челси. Огорчат ли «лисы» лидера?

Одним из самых интересных матчей на выходных будет встреча Лестера и Челси (20.11, 14:30), официальным беттинг-партнером которых является Parimatch. Противостояние этих команд в последние годы довольно непредсказуемо. За три года они провели семь матчей в чемпионате и Кубке, три из которых завершились вничью, в остальных Лестер и Челси выиграли по два раза.

Сейчас аналитики Parimatch дают 54% на победу Челси и 21% на то, что выиграет Лестер, еще 25% остается на ничью. «Лисы» после 11 туров занимают 12-е место в турнирной таблице, хотя демонстрируют классный футбол, особенно дома. Впрочем, случаются и провалы. После победы над Манчестер Юнайтед 4:2 было поражение от Арсенала 0:2.

Челси идет первым в чемпионате Англии, но тоже не обходится без сюрпризов. В прошлом туре команда дома сыграла вничью с аутсайдером Бернли. Лестер же соперник более неуступчивый и дома «лисы» будут еще опасней. К тому же, не следует забывать, что во вторник Челси сыграет в Лиге чемпионов с Ювентусом. Тогда как Лестер ждет встреча с более скромной Легией на два дня позже.

Впрочем, так просто отдавать турнирные очки лондонцы явно не намерены. Много голов вряд ли стоит ожидать. Скорее всего, мы увидим напряженную борьбу за три очка в классическом английском стиле.