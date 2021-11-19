Защитник Динамо рассказал, почему отказался от перехода в Черноморец

Константин Вивчаренко ждет свой шанс в первой команде

  • 19.11.2021 15:29
  • 2316 просмотров
  • 1 комментарий
Защитник Динамо рассказал, почему отказался от перехода в Черноморец
© fcdynamo.kiev.ua

Молодой левый защитник «Динамо» Константин Вивчаренко не поехал вместе с группой игроков в аренду в «Черноморец» и решил остаться в киевской команде.

«Отказался от перехода в «Черноморец»? В последний момент. И сказали, что нужен тут, сейчас помогаю в команде U-19 в чемпионате и Лиге УЕФА, где есть игровая практика».

«Виталий Миколенко? Это пример для всех нас. Хочется повторить его успех и ворваться во взрослый футбол так же, как это сделал он», - сказал Вивчаренко.

В нынешнем сезоне игрок провел в юношеском чемпионате 12 матчей и забил 3 гола.

Источник — ПроФутбол

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 19.11.2021 16:38
    0
    «Отказался от перехода в «Черноморец»? В последний момент. И сказали, что нужен тут в голубой лагуне и предложили норковую шубу. А что нищеброды «Черномореца» могут предложить?? Кильку в томате??»
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