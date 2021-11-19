Защитник Динамо рассказал, почему отказался от перехода в Черноморец

Молодой левый защитник «Динамо» Константин Вивчаренко не поехал вместе с группой игроков в аренду в «Черноморец» и решил остаться в киевской команде.
«Отказался от перехода в «Черноморец»? В последний момент. И сказали, что нужен тут, сейчас помогаю в команде U-19 в чемпионате и Лиге УЕФА, где есть игровая практика».
«Виталий Миколенко? Это пример для всех нас. Хочется повторить его успех и ворваться во взрослый футбол так же, как это сделал он», - сказал Вивчаренко.
В нынешнем сезоне игрок провел в юношеском чемпионате 12 матчей и забил 3 гола.
Источник — ПроФутбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.