Защитник Динамо рассказал, почему отказался от перехода в Черноморец

Молодой левый защитник «Динамо» Константин Вивчаренко не поехал вместе с группой игроков в аренду в «Черноморец» и решил остаться в киевской команде.

«Отказался от перехода в «Черноморец»? В последний момент. И сказали, что нужен тут, сейчас помогаю в команде U-19 в чемпионате и Лиге УЕФА, где есть игровая практика».

«Виталий Миколенко? Это пример для всех нас. Хочется повторить его успех и ворваться во взрослый футбол так же, как это сделал он», - сказал Вивчаренко.

В нынешнем сезоне игрок провел в юношеском чемпионате 12 матчей и забил 3 гола.