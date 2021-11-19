ВИДЕО. Шевченко без лидеров, Диалло зовут в сборную, ставим на Черноморец

1. Дженоа Шевченко потерял двух лидеров в преддверии матча с Ромой

2. Вундеркинда из Динамо могут вызвать в сборную Сенегала

3. Донбасс получит техническое поражение. Клуб могут снять с турнира

4. Прогноз на матч Черноморец – Динамо

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