ВИДЕО. Шевченко без лидеров, Диалло зовут в сборную, ставим на Черноморец

1. Дженоа Шевченко потерял двух лидеров в преддверии матча с Ромой
2. Вундеркинда из Динамо могут вызвать в сборную Сенегала
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4. Прогноз на матч Черноморец – Динамо
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Источник — Sport.ua
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