Остап МАРКЕВИЧ: «Мы нейтрализуем преимущества Ворсклы»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 15-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской «Ворсклы».

«Ворскла» - это сильный соперник. У них есть квалифицированные футболисты в составе. Мы будем пытаться нивелировать их преимущества. Мы не разделяем соперников на важных и не важных. Настраиваемся на всех по максимуму», - сказал Маркевич.

Матч «Ворскла» – «Мариуполь» состоится в воскресенье, 21 ноября. Начало в 17:00.