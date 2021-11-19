Остап МАРКЕВИЧ: «Мы нейтрализуем преимущества Ворсклы»

Наставник «Мариуполя» готов вывести команду из зоны вылета

  • 19.11.2021 14:38
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Остап МАРКЕВИЧ: «Мы нейтрализуем преимущества Ворсклы»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 15-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской «Ворсклы».

«Ворскла» - это сильный соперник. У них есть квалифицированные футболисты в составе. Мы будем пытаться нивелировать их преимущества. Мы не разделяем соперников на важных и не важных. Настраиваемся на всех по максимуму», - сказал Маркевич.

Матч «Ворскла» – «Мариуполь» состоится в воскресенье, 21 ноября. Начало в 17:00.

Источник — Футбол 1/2/3

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