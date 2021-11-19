Остап МАРКЕВИЧ: «Мы нейтрализуем преимущества Ворсклы»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 15-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской «Ворсклы».
«Ворскла» - это сильный соперник. У них есть квалифицированные футболисты в составе. Мы будем пытаться нивелировать их преимущества. Мы не разделяем соперников на важных и не важных. Настраиваемся на всех по максимуму», - сказал Маркевич.
Матч «Ворскла» – «Мариуполь» состоится в воскресенье, 21 ноября. Начало в 17:00.
Источник — Футбол 1/2/3
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