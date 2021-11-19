Сергей Стаховский – Норберт Гомбош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 ноября украинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) продолжит выступления на челленджере во Франции.
В матче 1/4 финала украинец сыграет против пятого сеяного Норберта Гомбоша из Венгрии (№119 ATP). Время начала встречи – 14:20 по Киеву.
Ранее теннисисты провели четыре очных матча, Стаховский выиграл один раз.
В следующем раунде победитель сыграет против Фелисиано Лопеса из Испании (№104 ATP) или Раду Албота из Молдовы (№137 ATP).
Источник — Sport.ua
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