Сергей Стаховский – Норберт Гомбош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 ноября украинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) продолжит выступления на челленджере во Франции.



В матче 1/4 финала украинец сыграет против пятого сеяного Норберта Гомбоша из Венгрии (№119 ATP). Время начала встречи – 14:20 по Киеву.



Ранее теннисисты провели четыре очных матча, Стаховский выиграл один раз.



В следующем раунде победитель сыграет против Фелисиано Лопеса из Испании (№104 ATP) или Раду Албота из Молдовы (№137 ATP).