Сергей Стаховский – Норберт Гомбош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире во Франции

  • 19.11.2021 14:00
  • 278 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей Стаховский – Норберт Гомбош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Сергей Стаховский

19 ноября украинский теннисист Сергей Стаховский (№233 ATP) продолжит выступления на челленджере во Франции.
 
В матче 1/4 финала украинец сыграет против пятого сеяного Норберта Гомбоша из Венгрии (№119 ATP). Время начала встречи – 14:20 по Киеву.
 
Ранее теннисисты провели четыре очных матча, Стаховский выиграл один раз.
 
В следующем раунде победитель сыграет против Фелисиано Лопеса из Испании (№104 ATP) или Раду Албота из Молдовы (№137 ATP).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Savchuk
    online
    Viktor Savchuk, 19.11.2021 15:36 (изменен)
    0
    Включив при рахунку 6-4 1-0 на користь Стаха, все що встиг побачити це 6 програних геймів підряд словаку. Це ппц
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