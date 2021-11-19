Александр ХАЦКЕВИЧ: «От Суркисов не было никакого давления»

48-летний бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о своих взаимоотношениях с владельцами клуба — братьями Суркисами.

«Президенты выбирают составы команд? У меня такого не было. Ни в коем случае. Игорь и Григорий Суркисы интересовались, кто будет играть. Но они не спрашивали, прочему именно этот игрок. Это решение нашего тренерского штаба. Не было никакого давления, поверьте мне. Многие говорят, что Суркисы состав назначают. Это невозможно», — считает Хацкевич.

Хацкевич возглавлял «Динамо» с 2017 по 2019 годы.