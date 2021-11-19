Александр ХАЦКЕВИЧ: «От Суркисов не было никакого давления»

Бывший тренер «Динамо» рассказал об отношениях с владельцами клуба

  • 19.11.2021 13:15
  • 279 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ХАЦКЕВИЧ: «От Суркисов не было никакого давления»
© Getty Images/Global Images Ukraine

48-летний бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о своих взаимоотношениях с владельцами клуба — братьями Суркисами.

«Президенты выбирают составы команд? У меня такого не было. Ни в коем случае. Игорь и Григорий Суркисы интересовались, кто будет играть. Но они не спрашивали, прочему именно этот игрок. Это решение нашего тренерского штаба. Не было никакого давления, поверьте мне. Многие говорят, что Суркисы состав назначают. Это невозможно», — считает Хацкевич.

Хацкевич возглавлял «Динамо» с 2017 по 2019 годы.

Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 19.11.2021 13:45 (изменен)
    0

    Закон Бойля—Мариотта утверждает, что давление Суркисов в изотермическом футбольном процессе обратно пропорционально занимаемому Хацкевичем должности. Если учесть, что плотность Суркисов также обратно пропорциональна занимаемому ими объёму, то мы придём к заключению, что при изотермическом футбольном процессе давление Суркисов изменяется прямо пропорционально их плотности.
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