Андрей ШЕВЧЕНКО: «Готовимся к воскресному матчу»

45-летний украинский главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко готовит свою команду к поединку чемпионата Италии против «Ромы».
«На работе готовимся к воскресному матчу», — написал Андрей.
Свой следующий матч «Дженоа» проведет в воскресенье, 21 ноября. В рамках 13-го тура чемпионата Италии по футболу генуэзский клуб примет римскую «Рому». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
Источник — Instagram
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