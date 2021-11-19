Махмутович вернулся в общую группу Львова накануне поединка с Зарей

Защитник сборной Люксембурга сможет помочь своему клубу в предстоящем матче

  • 19.11.2021 12:57
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Махмутович вернулся в общую группу Львова накануне поединка с Зарей
© ПФК Львов. Энес Махмутович

В субботу, 20 ноября, «Львов» в 15 туре чемпионата УПЛ будет принимать луганскую «Зарю».

У львовян возникли кадровые проблемы: из-за дисквалификации не смогут сыграть Алексей Зозуля и Александр Романчук. Последнего заменит легионер Энес Махмутович.

Защитник сборной Люксембурга из-за повреждения в последних четырех турах не выступал, однако на этой неделе уже тренируется в общей группе и сможет помочь в матче с луганчанами.

Напомним, что «Львов» занимает в турнирной таблице чемпионата УПЛ 13 место, набрав десять очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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